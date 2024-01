Crash d'un Osprey au large du Japon: la boîte noire retrouvée

"Des équipements critiques identifiés par les responsables de l'enquête ont été récupérés, notamment l'enregistreur de voix et de données souvent appelé +boîte noire+", a déclaré une responsable de la communication du commandement des opérations spéciales de l'armée de l'air américaine (AFSOC).

Les corps de sept membres d'équipage avaient précédemment été retrouvés et les opérations de recherches sont toujours en cours pour retrouver le huitième, a déclaré l'AFSOC.

L'Osprey, un aéronef qui peut décoller et atterrir verticalement comme un hélicoptère et voler comme un avion, s'était abîmé le 29 novembre dernier non loin de l'île japonaise de Yakushima, au cours d'une mission d'entraînement.

La fiabilité de cet engin fait débat depuis longtemps en raison de nombreux accidents mortels.