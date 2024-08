Crise dans le fret canadien: des trains toujours à l'arrêt, nouveau préavis de grève

Nouveau rebondissement dans le conflit social qui agite le fret canadien: une partie des trains sont toujours à l'arrêt vendredi et un nouveau préavis de grève a été posé pour lundi malgré l'intervention du gouvernement canadien, jeudi, pour mettre fin au blocage.

La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) et le Canadien Pacifique Kansas City (CPKC) avait cessé leurs activités dans la nuit de mercredi à jeudi. Quelques heures plus tard, inquiet pour l'économie nord-américaine, le gouvernement de Justin Trudeau était intervenu pour contraindre syndicat et entreprises à accepter un arbitrage.

Vendredi matin, les 6.500 employés de CN sont retournés au travail mais le syndicat a déposé quelques heures plus tard un préavis de grève, selon une lettre consultée par l'AFP.