Crise humanitaire en Haïti: l'ONU demande 674 millions de dollars pour 2024

L'ONU a lancé mardi un appel aux dons de 674 millions de dollars (plus de 621 millions d'euros) pour aider 3,6 millions de personnes en 2024 en Haïti, pays ravagé par la violence des gangs qui vit l'une des crises alimentaires les plus graves au monde.

Avec "la détérioration de la situation sécuritaire, le quasi-effondrement des services de base, l'impact des années de sécheresse et des chocs liés aux désastres naturels", 5,5 millions d'Haïtiens, sur une population totale de plus de dix millions, seront "dans un état de vulnérabilité profonde en 2024", contre 5,2 millions en 2023.

Début janvier, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres s'était dit "consterné" par le "niveau stupéfiant" de la violence des gangs qui ravagent le pays, notant que le nombre d'homicides avait plus que doublé en 2023, avec près de 5.000 personnes tuées, dont 2.700 civils.

Selon le plan, 45% de la population est désormais en situation d'insécurité alimentaire. Et parmi celle-ci, 250.000 enfants souffrent de malnutrition aiguë.

Le plan cible 3,6 millions de ces personnes dans le besoin, et requiert pour le faire 673,8 millions de dollars (plus de 621 millions d'euros), dans un contexte de sous-financement chronique des opérations humanitaires.

Cette "violence a gravement réduit l'accès aux services de base, notamment la santé et l'éducation", souligne le plan humanitaire lancé mardi, évoquant les enlèvements de médecins et plus de 700 écoles fermées.

Et 45% de la population n'a pas accès à l'eau potable, une situation "particulièrement préoccupante" dans un contexte d'une épidémie de choléra déclarée en octobre 2022.