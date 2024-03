Croatie : accord sur la livraison de huit hélicoptères militaires américains

"C'est un grand et important moment pour les forces armées et pour toute la Croatie et aussi une confirmation du partenariat et d'une coopération excellente avec les Etats-Unis", a déclaré au cours d'une cérémonie le ministre croate de la Défense, Ivan Anusic, cité par l'agence officielle de presse Hina.

Le montant de ce contrat s'élève à 273,8 millions de dollars (250 millions d'euros) mais il sera couvert à hauteur de 51% par le gouvernement américain - quatre des huit aéronefs seront offerts par Washington, selon la même source. Les huit Black Hawk seront livrés en 2028.