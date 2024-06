Crocodiles et centre d'appel: le Guatemala reprend le contrôle d'une prison dominée par les gangs

La police du Guatemala a transféré dimanche les 225 membres du redoutable gang Barrio 18 qui avaient totalement pris le contrôle de la prison "El Infiernito", où ils élevaient des poules et des crocodiles et disposaient d'un "centre d'appel" pour pratiquer des extorsions et ordonner des crimes à l'extérieur.

Lors d'une précédente descente de police, un "centre d'appel" avec téléphones portables et connexion internet avait été démantelé.

- "Abattre tous les murs" -

"On va trouver toutes les cachettes où étaient stockés argent, armes à feu et téléphones portables, même si on doit abattre tous les murs et démonter les sols. Puis on va en faire une véritable prison de haute sécurité, avec des contrôles stricts", a-t-il affirmé.