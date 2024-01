Crues dans le Nord de la France: l'Aa toujours en rouge, des sinistrés hébergés pour la nuit

Une douzaine d'autres cours d'eau du Pas-de-Calais et du Nord sont classés en orange selon Vigicrues. L'Aisne a été à son tour placée en vigilance orange "crues", rejoignant six autres départements déjà concernés: les Ardennes, la Meuse, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, le Nord, et le Finistère, où la Laïta atteint des niveaux "proches des maximums".

A Blendecques, près de Saint-Omer (Pas-de-Calais), déjà une des communes les plus touchées par les crues de novembre, une vingtaine de personnes ont passé la nuit dans un centre d'hébergement et une quarantaine s'y trouvaient mercredi matin, a indiqué la Croix-Rouge du Pas-de-Calais.

Elle a également fait parvenir des lits à Quernes, où la mairie s'est occupée d'hérberger une famille de six personnes pour la nuit, et à Arques, où ils n'ont pas encore servi.

Plus à l'est, dans les Ardennes, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et la Moselle, "des débordements importants sont prévus sur la rivière Aire (tronçon de l'Aisne amont), l'amont de la Chiers et sur l'Orne", écrit Vigicrues.

Les pompiers des Ardennes ont été très sollicités dans la nuit de mardi à mercredi en raison des intempéries. Trois personnes ont ainsi dû être relogées et le mobilier d'une école et d'une salle des fêtes mis à l'abri de la montée des eaux.