Crues en Afghanistan: Jawed n'a plus qu'un enfant, sauvé par un arbre

Les crues subites qui ont dévasté la province de Baghlan, dans le nord de l'Afghanistan, ont emporté toute la famille de Jawed, hormis un fils qui a miraculeusement survécu en s'accrochant à un arbre. De sa maison, il ne subsiste plus que l'entrée, a raconté samedi à l'AFP, en larmes, ce travailleur journalier de Pol-é Khomri, la capitale provinciale. Il était au travail quand on l'a prévenu des crues et est arrivé trop tard, "quand il ne restait plus rien".

"J'ai perdu cinq membres de ma famille, ma femme et quatre enfants. Mon plus petit avait deux mois... il s'est noyé dans les bras de sa mère ... et le plus âgé avait cinq ans", explique-t-il. "Toute ma maison et toute ma vie ont été balayées", poursuit l'Afghan de 38 ans, "seul mon fils aîné, de neuf ans, a grimpé dans un arbre et a pu survivre". "Hier j'ai retrouvé trois corps, ce matin un autre, et cet après-midi encore un", raconte-t-il.

Les cinq corps sans vie de la mère de famille et de ses enfants, dans des linceuls blancs, sont couchés les uns près des autres sur des tapis. "Je suis ruiné, je ne veux plus rien de la vie maintenant", dit Jawed. Les cinq membres de sa famille font partie des 200 à 300 personnes, selon les différents bilan des agences de l'ONU, tuées par les crues subites à Baghlan vendredi.