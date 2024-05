Crues en Afghanistan: plus de 200 morts dans une seule province

"Plus de 100 personnes sont mortes dans le district de Baghalan Jadid" et "100 personnes ont été tuées" dans celui de Burqa par les crues de vendredi qui ont détruit plus de 2.000 habitations dans ces deux districts, a annoncé un responsable de l'agence onusienne. L'OIM a ajouté que plusieurs morts avaient été enregistrés dans six autres districts, toujours sur la base de chiffres fournis par l'ANDMA, l'Autorité nationale afghane de gestion des catastrophes.

Les autorités de la province de Baghlan s'en tenaient depuis la veille à un bilan de 62 morts, tout en avertissant que celui-ci "allait probablement augmenter".