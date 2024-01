Crues importantes sur les cours d'eau du Pas-de-Calais et du Nord

Les pompiers ont effectué sept évacuations mardi matin, notamment à Rebecques où un camping a été inondé et 17 personnes mises à l'abri dans une salle des fête, a indiqué la préfecture dans un communiqué.

Dans Nord et le Pas-de-Calais, la Liane, la Hem, l'Aa et la Canche sont notamment classées en vigilance orange, avec de nouvelles réactions de ces cours d'eau aux précipitations attendues "a minima jusque mercredi", selon Vigicrues.

"Les cumuls les plus forts concernent la Thiérache, l'Avesnois, et surtout les secteurs déjà précédemment touchés de l'intérieur du Pas-de-Calais avec des sols déjà saturés: le Montreuillois, les hauteurs du Boulonnais et de l'Artois", met en garde le bulletin.

Entre lundi en fin après-midi et mardi matin, les pompiers du Pas-de-Calais avaient toutefois comptabilisé seulement onze interventions en lien avec les précipitations, dont cinq pour des habitations inondées.

"On craint que le niveau de la rivière remonte, vu ce qui tombe depuis ce (mardi) matin", s'inquiète mardi Jean-Christophe Castelain, adjoint au maire de Blendecques, commune traversée par l'Aa déjà particulièrement éprouvée en novembre.