Crypto: Sam Bankman-Fried, jusqu'au-boutiste du mensonge, selon son ex

"SBF", accusé de diverses fraudes et détournements, est jugé depuis début octobre à New York.

L'ex-petite amie et employée de Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, a décrit mercredi celui qui a un temps incarné les cryptomonnaies avant sa chute et son procès, comme un jeune homme pressé, prêt à mentir pour parvenir à ses fins sans jamais revenir en arrière.

Après plus de six heures d'audition sur deux jours, Caroline Ellison a fini par craquer au moment d'évoquer les dernières heures de sa relation professionnelle avec Sam Bankman-Fried, début novembre.

"Ce fut la pire semaine de ma vie", a expliqué, en larmes, la mathématicienne de 28 ans, devant un tribunal fédéral de Manhattan. Pour autant, "je ressentais du soulagement de ne plus avoir à mentir".

Pendant deux jours, elle a détaillé, pour le jury, la série de décisions prises, selon elle, par Sam Bankman-Fried qui ont fait dériver, en toute illégalité, FTX d'une plateforme classique à un distributeur automatique pour Alameda, ayant siphonné jusqu'à 14 milliards de dollars.

En plus de ces allégations, l'accusation a produit de nombreux tweets montrant que l'accusé avait menti au grand public, à maintes reprises et jusqu'à la faillite, sur la situation financière de FTX et d'Alameda.