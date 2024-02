Cuba: hausse spectaculaire des exportations de cigares cubains

"Avec la fin de la pandémie, le marché du luxe en général et la consommation de cigares haut de gamme en particulier ont connu une très forte croissance de la demande dans toutes les régions", a déclaré José Maria Lopez Inchaurbe, vice-président en charge du développement, au premier jour du 24e Festival international du cigare de La Havane.

Le développement de "produits spécialisés" haut de gamme, "à tirage limité et exclusif", ont également été "un des moteurs de la croissance en 2023", selon ce responsable.

Par pays, la Chine "reste le plus grand marché mondial" en valeur, suivi par l'Espagne, la Suisse, l'Allemagne et le Royaume-Uni. En volume, l'Espagne, la France et la Chine sont les trois premiers consommateurs.