Cuba: le gouvernement annonce une hausse de 500% du prix de l'essence

Le prix de l'essence à Cuba va augmenter de plus de 500% à partir du 1er février, a annoncé lundi le gouvernement, dans le cadre d'une batterie de mesures économiques destinées à réduire le déficit budgétaire.

Le litre d'essence ordinaire passera de 25 pesos cubains (20 centimes de dollar) à 132 pesos (+528%) et le prix du super passera de 30 à 156 pesos cubains (+520%), a annoncé le ministre des Finances et des prix, Vladimir Regueiro, à la télévision d'Etat.

Le gouvernement, qui subventionne la quasi-totalité des biens et services de première nécessité, a annoncé fin décembre une série de mesures visant à réduire le déficit budgétaire, alors que le pays est secoué par une sévère crise économique.

Cette augmentation des prix "a pour but d'acheter du carburant" et d'avoir "un approvisionnement stable", a ajouté lundi le ministre de l'Energie et des Mines, Vicente de la O Levy, à la télévision.

"Si l'on compare avec le reste du monde (...) l'essence est très bon marché, mais si l'on compare avec les salaires dans le pays, l'essence est très chère", a estimé auprès de l'AFP l'économiste Omar Everleny Pérez, pour qui le nouveau prix du carburant affectera "l'ensemble de la société".

Le gouvernement a également confirmé lundi une hausse à partir de mars de 25% de l'électricité pour les grands consommateurs des quartiers résidentiels, ainsi qu'une augmentation du prix du gaz.