A Cuba où la colère monte contre les les pénuries, le pouvoir dénonce une déstabilisation

A Cuba, le pouvoir a mis en garde contre "des terroristes basés aux Etats-Unis" et "les ennemis de la Révolution" qui exploitent selon lui la vague de colère contre les longues coupures de courant et les pénuries alimentaires dans le pays.

Le président cubain Miguel Diaz-Canel a déclaré sur le réseau social X que "plusieurs personnes ont exprimé leur mécontentement concernant le service électrique et la distribution de nourriture".

Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, a ensuite exhorté Washington à ne pas "s'ingérer dans les affaires intérieures du pays", sur le même réseau social.

Sur les réseaux sociaux, des images de manifestations à Santiago de Cuba, ainsi qu'à Bayamo, dans la province de Granma voisine, ont été diffusées sans que l'AFP puisse en vérifier l'authenticité dans l'immédiat.

A Santiago de Cuba (510.000 habitants), "les gens criaient +nourriture et électricité+", a raconté par téléphone à l'AFP un habitant ayant requis l'anonymat. L'électricité est revenue plus tard dans la journée et "deux camions de riz" ont été acheminés.