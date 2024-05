"Culture toxique" à la FDIC: le patron du régulateur bancaire américain démissionne

Le patron de la FDIC, un régulateur bancaire américain, a annoncé lundi qu'il quitterait ses fonctions prochainement, après un rapport faisant état d'une "culture toxique" de longue date au sein de l'agence, et les appels à démissionner de parlementaires républicains et démocrates.

"Et nous nous attendons à ce que le Sénat confirme rapidement le candidat", a dit Sam Michel, un porte-parole de la Maison Blanche, dans un email à l'AFP.

Martin Gruenberg, à la tête de la FDIC depuis janvier 2023, après un premier mandat de président et des fonctions de directeur et vice-président depuis 2005, avait été entendu mercredi et jeudi au Congrès.

Il avait été longuement interrogé par les élus à la Chambre des représentants et sénateurs sur les conclusions d'une enquête indépendante, publiées le 7 mai, et qui décrivaient la FDIC comme "un lieu de travail où la culture est +misogyne+, +patriarcale+, +insulaire+ et +obsolète+".

Plusieurs élus républicains avaient alors appelé à sa démission, les démocrates se tenant à distance pour éviter qu'un républicain ne prenne la tête de l'agence.