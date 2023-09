Cyclone au Brésil: au moins 31 morts dans le sud du pays

Les précipitations exceptionnelles et les vents violents ont provoqué d'énormes dégâts et de nombreuses localités ont été littéralement submergées par les inondations.

"Au vu de la situation, ce bilan pourrait encore s'alourdir", a estimé le gouverneur, pour qui la région vit "le pire événement climatique de son histoire".

Plus de 52.000 personnes de 70 communes de l'Etat du Rio Grande do Sul ont été affectées depuis lundi par des pluies diluviennes, qui ont causé des inondations et des glissements de terrain. Plus de 5.000 habitants ont dû quitter leur domicile.

Dans certaines localités, le niveau de l'eau est tellement monté qu'"un grand nombre de personnes sont encore réfugiées sur le toit de leurs maisons", a révélé le gouverneur.