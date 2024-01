Cyclone Belal: derniers préparatifs avant confinement à La Réunion

Dans le centre de Saint-Denis de La Réunion, des habitants élaguent les arbres de leurs jardins, formant une chaîne pour évacuer les branches. La population de l'île de l'océan Indien procède aux derniers préparatifs avant le confinement décrété pour faire face au puissant cyclone Belal.

"Là, on intervient en catastrophe avec les voisins, on élague nous-mêmes et les services communaux vont venir collecter les déchets", décrit dimanche un habitant qui ne souhaite pas donner son nom.