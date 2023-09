Cyclone dans le sud du Brésil: le bilan s'alourdit à 27 morts

"Malheureusement, nous avons 27 décès confirmés pour le moment. Mais au vu de la situation, ce bilan pourrait encore s'alourdir", a indiqué le gouverneur de l'Etat du Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, pour qui cette région vit "le pire événement climatique de son histoire".

Le cyclone qui a frappé le sud du Brésil en début de semaine a fait 27 morts, selon le dernier bilan mercredi des autorités locales faisant état de six décès supplémentaires.

Plus de 52.000 personnes de 67 communes de cet Etat ont été affectées depuis lundi par des pluies diluviennes, qui ont causé des inondations et des glissements de terrain. Plus de 4.000 habitants ont dû quitter leur domicile.

Des centaines de pompiers et policiers, ainsi que des bénévoles, sont mobilisés mercredi pour tenter de secourir des personnes toujours isolées et débloquer l'accès à certaines localités.

"Nous mettons en oeuvre tous les moyens nécessaires pour aider le Rio Grande do Sul à sortir de cette triste situation", a écrit sur X (ex-Twitter) le ministre de l'Intégration régionale Paulo Pimenta, qui a survolé les zones sinistrées avec le ministre de l'Intégration et du Développement régional, Waldez Goes.