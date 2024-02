Daihatsu reprend la production de plusieurs véhicules après le scandale des tests truqués

Le PDG de Daihatsu Soichiro Okudaira a également remis au ministre japonais des Transports un rapport dans lequel plusieurs mesures visant à éviter de telles pratiques à l'avenir ont été proposées. Cela va de l'embauche de personnel supplémentaire à l'allongement des délais de production en passant par l'organisation de formations pour les cadres et dirigeants.

La production reprendra le 26 février, a confirmé l'entreprise par voie de communiqué. Il s'agira de véhicules propres à Daihatsu, mais également des marques Toyota et Subaru.

Des changements dans la structure de l'entreprise seront annoncés dès la semaine prochaine, a pari ailleurs annoncé le patron japonais.

L'affaire autour des tests truqués de Daihatsu a éclaté en avril dernier. L'entreprise avait alors admis des falsifications des résultats des tests de collision (crash tests) sur quatre de ses modèles.

Un rapport indépendant publié fin décembre a finalement révélé des problèmes d'une tout autre ampleur: plus de 170 irrégularités différentes ont été identifiées dans 25 catégories de tests, et certaines de ces mauvaises pratiques remontaient à 1989. Ces irrégularités ont concerné 64 modèles (anciens ou actuels) produits par Daihatsu, dont certains vendus sous les marques Toyota, Mazda et Subaru.