Dakar ferme ses consulats à l'étranger à la suite des troubles dans le pays

Le gouvernement sénégalais a annoncé mardi fermer provisoirement ses consulats généraux à l'étranger à la suite d'attaques contre un certain nombre d'entre eux sur fond de vives tensions sur le territoire national.

"Cette mesure conservatoire fait suite à la série d'agressions récemment perpétrées contre les missions diplomatiques et consulaires du Sénégal à l'étranger, notamment à Paris, Bordeaux (France), Milan (Italie) et New York", a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Il fait état de "sérieux dommages", notamment à Milan où les machines de production des passeports et cartes d'identité ont été, selon lui, détruites.