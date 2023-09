Dans la capitale américaine, "Bambi" n'est plus le bienvenu

Symbole de la nature dans la ville ou nuisance dangereuse dans un univers citadin? Dans la capitale américaine, les cervidés font de plus en plus débat, alors que leur présence inquiète, entre risque d'accident de la route et de propagation de maladies.

Victimes de la déforestation et de la chasse, les cerfs étaient au bord de l'extinction à la fin du XIXe siècle, mais c'est désormais de l'histoire ancienne: le pays en compte aujourd'hui plus de 30 millions, principalement sur la côte est.