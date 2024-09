Dans la jungle de Papouasie-Nouvelle-Guinée, le pape "du bout du monde"

Une végétation luxuriante aux mangroves à perte de vue, encadrée par l'eau turquoise de l'Océan Pacifique et des plages de sable clair: bienvenue à Vanimo, dans l'extrême nord-ouest de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

C'est dans cette commune rurale et reculée que le pape François a choisi de rencontrer, dimanche, quelque 20.000 personnes, venues de différentes provinces, dans le cadre d'une visite historique dans le pays.

Parmi eux, ils sont des centaines à avoir marché, parfois plusieurs jours depuis l'autre bout de l'île pour rencontrer le jésuite argentin.

Tiziana FABI

Comme Joachim Mombigo, T-shirt rouge et casquette, qui a fait trois jours de route.

"Je suis catholique, et je voulais voir le chef de l'Eglise", confie-t-il à l'AFP tandis qu'une brise chaude et moite souffle depuis les collines alentours surmontées de palmiers et de panneaux souhaitant la bienvenue au pape.