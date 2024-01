Dans l'Australie reculée, ces Aborigènes "oubliés" du droit de vote

Partager:

A Binjari, petite ville poussiéreuse de l'arrière-pays du nord de l'Australie, les habitants autochtones ont peu d'espoir que le référendum historique du 14 octobre sur les droits des Aborigènes puisse aider leur communauté "oubliée". A quelque 2.800 km de la capitale Canberra, plus loin que Londres de Moscou, Binjari abrite une population pauvre de quelque 300 âmes, presque tous aborigènes, et se bat quotidiennement contre des revenus faibles, un taux de chômage élevé et la surpopulation des logements.

Les jeunes de 20 à 30 ans vivent avec les anciens dans des habitations exigües de plain-pied en briques et tôle ondulée. "Il y a beaucoup de tensions. Ils commencent à se disputer, à se battre", déclare à l'AFP Peggy Slater, 53 ans, qui vit à Binjari depuis une décennie. "Les enfants errent toute la nuit. Les parents laissent leurs enfants à la maison avec d'autres membres de la famille et vont en ville, soit pour boire (de l'alcool), soit pour jouer au pokie", un jeu d'argent, déplore-t-elle.

L'Australie organise le 14 octobre un référendum historique sur les droits des Aborigènes visant à leur donner une voix au Parlement. Les partisans du "oui" estiment que la réforme pourrait remédier aux inégalités auxquelles ils sont confrontés depuis plusieurs siècles. Plus de 200 ans après la colonisation par les Britanniques et la persécution des Aborigènes qui s'en est suivie, ces populations sont plus susceptibles d'être pauvres, sous-éduquées, malades ou emprisonnées, selon les études.