Dans le New Hampshire, les partisans de Trump veulent plier la primaire

Galvanisés par son triomphe dans l'Iowa, les partisans de Donald Trump dans le New Hampshire le voient déjà remporter l'investiture républicaine et retourner à la Maison Blanche, pour faire baisser les prix, fermer les frontières et rendre ce qui fait, à leurs yeux, sa grandeur à l'Amérique. Emmitouflés dans des couvertures, grelottant sous le froid, des centaines de partisans piétinent dans la neige, avant de pouvoir entrer dans un hôtel "country club" où l'ancien président va lancer la dernière ligne droite de sa campagne pour la primaire républicaine dans ce petit Etat du nord-est des Etats-Unis.

La veille, leur champion, dont le nom est partout sur les casquettes, bonnets, pull-overs et panneaux, a remporté 51% des voix au caucus de l'Iowa, ce qui le met plus que jamais en position de favori pour remporter l'investiture de son parti et aller défier Joe Biden à la présidentielle de novembre. "Je n'en doutais pas du tout!", assure Loribeth Calderwood. Cette serveuse et mère de famille de 45 ans venue de Seabrook, à 30 minutes de voiture, s'attend même "à un raz-de-marée à cette primaire". "C'est sûr, il va tout écraser. Et s'il ne le fait pas, c'est parce qu'ils auront encore volé l'élection", ajoute-t-elle. Allusion aux accusations, non prouvées, de l'ancien président et de ses soutiens selon lesquelles l'élection présidentielle de 2020, remportée par le démocrate Joe Biden, a été truquée.

Le scrutin républicain du New Hampshire, prévu le 23 janvier, est particulièrement attendu en raison de la réputation plus centriste de l'Etat. Mais pour les supporters de Donald Trump, le vote paraît joué d'avance. "C'est fini, ils devraient arrêter la primaire. C'est le candidat républicain, allez!", assure Edward X. Young, 64 ans, un habitué des meetings de Donald Trump, recouvert de badges à son effigie, et qui a mis "onze heures" en voiture pour venir du New Jersey à cause des intempéries. - Nostalgie -