Dans le New Jersey, deux lycéennes créent un dialogue entre juifs et musulmans

Elles n'ont que 15 et 17 ans, mais les deux lycéennes américaines Liora et Rawda, une juive et une musulmane, ont réussi à créer un espace de dialogue à Teaneck, dans le New Jersey, où la tension est palpable entre communautés religieuses. "J'étais partie pour manifester, mais j'ai décidé de dialoguer, plutôt". En octobre, alors que débute la guerre entre Israël et le Hamas, Rawda Elbatrawish a l'idée d'un "événement éducatif" autour du sujet, ouvert à tous.

Liora Pelavin répond à son appel sur Instagram et, dès le lendemain, les deux adolescentes jettent les bases de ce groupe de parole, dont la première édition s'est tenue fin octobre dans cette ville proche de New York. "J'aurais été contente si on avait eu dix personnes", raconte Rawda. Mais l'intérêt a été tel qu'il a fallu refuser du monde et limiter l'assistance à 60 personnes, car les deux organisatrices souhaitaient préserver un cadre intimiste pour cette première session, réservée aux moins de 26 ans. "Beaucoup de gens nous ont dit que cela ne servirait à rien", se rappelle Liora. "Et honnêtement, on se demandait aussi. On voulait juste essayer quelque chose."

- Une "ville divisée" - En toile de fond de ce laboratoire, Teaneck, ville de 40.000 habitants à la plus forte proportion de juifs du New Jersey - estimée à environ 40% de la population - et comptant également une importante communauté musulmane. Depuis l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre et la guerre à Gaza, "c'est toute la ville qui a changé et s'est divisée", résume Noam Sokolow, propriétaire juif du restaurant "Noah's Ark" depuis 35 ans.