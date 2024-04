Dans le nord de la Norvège, les algues comme mets gastronomique

Plongée dans l'eau glaciale de l'archipel des Lofoten dans le nord de la Norvège, Angelita Eriksen récolte au couteau une poignée d'algues qui finiront dans l'assiette d'un restaurant gastronomique européen.

"Nous avons les eaux les plus claires et les plus propres d'Europe et nous avons la chance d'avoir cette ressource qui pousse au pied de chez nous. Nous voulons le montrer au reste du monde", explique-t-elle depuis l'atelier de séchage.