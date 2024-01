Dans le nord d'Israël, la peur de l'escalade militaire avec le Hezbollah

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas il y a près de trois mois, l'armée israélienne échange presque quotidiennement des tirs avec le Hezbollah libanais, allié du mouvement islamiste palestinien.

Dans la ville côtière de Nahariya à quelques kilomètres de la frontière, le moral des habitants était déjà en berne à cause des violences, mais la peur est montée d'un cran après la mort de Saleh al-Arouri mardi soir à Beyrouth dans une frappe attribuée à Israël.

"Ce matin, nous ne savions pas si nous devions envoyer les enfants à l'école ou non, par peur de la réponse du Hezbollah à ce qu'il s'est passé hier", explique Lee Zorviv, propriétaire d'une boutique de vêtements.

Le Hezbollah a prévenu dès mardi soir que l'"assassinat" d'Arouri "ne resterait pas impuni" et l'a qualifié de "grave agression contre le Liban" mais aussi d'"un sérieux développement dans la guerre entre l'ennemi et l'axe de la résistance", expression désignant l'Iran et ses alliés régionaux hostiles à Israël.