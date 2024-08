Dans le sud du Liban, des casques bleus espagnols pris entre deux feux

ANWAR AMRO

A la frontière entre le Liban et Israël, dans une zone de guerre désertée par ses habitants, des Casques bleus espagnols sont depuis plus de dix mois sous les feux croisés de l'armée israélienne et du Hezbollah.

"Parfois, nous devons nous mettre à l'abri à cause des bombardements (..) dans notre position et même dans les bunkers", dit Álvaro González Gavaldá, un soldat de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (Finul).