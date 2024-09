Dans le sud du Liban sous le feu d'Israël, une nuit de terreur

Jeudi soir, Israël a multiplié les raids aériens dans le sud du Liban, disant avoir visé notamment des systèmes lance-roquettes du Hezbollah et frappé "environ 100 lanceurs" et d'autres infrastructures "représentant environ 1.000 canons".

"De telles déflagrations, c'est du jamais vu", dit ce père de famille dont la ville, relativement épargnée par les violences, n'en vit pas moins depuis près d'un an au rythme des explosions quotidiennes.

"J'ai compté plus de 50 raids et j'ai failli devenir fou", ajoute cet homme de 45 ans, alors "j'ai pris mes enfants et je suis allé chez un ami" pour les mettre à l'abri.

"J'avais très peur, surtout pour mes petits-enfants. On les déplaçait d'une pièce à l'autre", "nous ne savions pas ce qui se passait", explique-t-elle à l'AFP avant d'ajouter: "la guerre, c'est terrifiant".

Des photos et vidéos capturées jeudi soir par des journalistes de l'AFP dans plusieurs régions du sud du Liban montrent des boules de feu illuminant le ciel lors de ces intenses frappes aériennes.

"Nous vivons dans une anxiété constante et dans la peur de l'expansion de la guerre", affirme M. Rmeih, "si c'est le cas, où irons-nous?"

- "Incontrôlable" -

Le 8 octobre 2023, le Hezbollah, soutenu par l'Iran, a ouvert le front du sud du Liban contre Israël, "en soutien" au Hamas palestinien, son allié, dans sa guerre contre Israël dans la bande de Gaza.

Rabih DAHER

Les tensions sont montées d'un cran quand mardi et mercredi quand des centaines de bipeurs et talkies-walkies utilisés par le mouvement islamiste libanais ont explosé à travers le Liban lors d'une attaque sans précédent ayant fait 37 morts et près de 3.000 blessés.

Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a reconnu jeudi que son parti avait reçu un coup "sans précédent", promettant une "terrible" riposte à cette attaque spectaculaire attribuée à Israël.

Dans le village de Zawtar Charqiyé, près de la frontière avec Israël, les habitants racontent leur nuit "d'épouvante".

Zeina Harb, 30 ans, une institutrice qui n'a jamais quitté son village malgré les violences depuis près d'un an, dit que "les raids étaient étranges, qu'il s'agisse de l'intensité ou de la fumée" qu'ils dégageaient.

"Nous essayons de maîtriser nos nerfs malgré la grande anxiété que nous avons ressentie face à l'arrivée des nouvelles et aux avertissements concernant l'explosion des téléphones et la circulation des rumeurs", dit-elle.

"J'espère que la guerre ne s'étendra pas et qu'elle prendra fin le plus tôt possible".