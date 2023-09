Dans les cartables américains, un antidote contre les overdoses

Chaque matin avant de quitter sa maison pour se rendre à son lycée, Jackson Danzing, 17 ans, s'assure d'avoir dans son sac ses livres, ses devoirs, son déjeuner... et un antidote permettant de réanimer une victime d'overdose.

Le Narcan s'invite de plus en plus dans le quotidien des adolescents aux Etats-Unis, pays ravagé par une crise des opioïdes, y compris du fentanyl, une drogue jusqu'à 50 fois plus puissante que l'héroïne.