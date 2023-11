Dans une prison du Mozambique, l'IA pour traquer la tuberculose

Ce test s'inscrit dans un projet pilote visant à examiner les détenus de trois prisons de la capitale mozambicaine et géré par Stop TB, une organisation soutenue par les Nations unies.

Les prisons surpeuplées sont un foyer de tuberculose, la deuxième maladie la plus meurtrière au monde, après le Covid, et qui a infecté plus de dix millions de personnes en 2022 et en a tué 1,3 million, selon l'OMS.

Près d'une personne sur quatre ayant contracté la maladie l'an dernier se trouvait en Afrique. Le Mozambique, qui compte 32 millions d'habitants, a enregistré environ 120.000 cas.