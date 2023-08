Dans une ville hawaïenne carbonisée, les cendres et le chagrin

"Ça a tout pris, tout! Ça me brise le coeur", déclare à l'AFP l'octogénaire, ému.

Pour tenter d'oublier son chagrin et sa colère, Anthony Garcia nettoie les débris. A côté de lui se dresse un immense figuier des banians, emblématique de la ville, qui semble miraculeusement rescapé du feu.

"Cet arbre? Il était là depuis plus d'un siècle", dit-il. "Et là? C'est le premier tribunal de Lahaina. Plus loin? The Pioneer, ouvert en 1901, le premier hôtel de Hawaï!"