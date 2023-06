Darmanin à Mayotte pour défendre l'opération contestée Wuambushu

Arrivé dans la matinée, le ministre de l'Intérieur a commencé son déplacement par un "point de situation sur l'action menée par l'Etat" dans le 101e département français, le plus pauvre du pays, à la situation sociale et sécuritaire explosive.

"Les résultats sont là": le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est en visite samedi et dimanche à Mayotte pour défendre sa contestée opération Wuambushu de lutte contre la criminalité, l'immigration illégale et l'habitat insalubre dans cet archipel français de l'océan Indien.

Sur place, sa visite est très attendue et des collectifs de citoyens mahorais se sont réunis pour l'attendre à Mamoudzou.

Lancée officiellement le 24 avril dernier, l'opération Wuambushu devait initialement durer deux mois mais si les objectifs annoncés étaient ambitieux, les résultats sont pour l'instant modestes, aux yeux des collectifs.

"Il faut qu'il y ait beaucoup plus de décasages (destructions de bidonvilles, NDLR), des sanctions pour les marchands de sommeil et plus de contrôles aux frontières", estime Safina Soula.

- Prolongement de l'opération -