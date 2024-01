Davos: Pékin veut des "lignes rouges" pour l'IA et moins de barrières commerciales

"L'IA doit être dirigée dans une direction qui bénéficie au progrès de l'Humanité et il doit donc y avoir des lignes rouges qui ne doivent pas être franchies et que tout le monde doit respecter", a-t-il déclaré dans un discours lors de la réunion du Forum économique mondial, appelant à une "bonne gouvernance" pour cette technologie en plein essor.

"L'IA doit être inclusive et bénéfique pour tous, et pas uniquement pour un petit groupe de personnes", a-t-il fait valoir, assurant que la Chine "souhaite développer la communication et la coopération avec toutes les parties pour améliorer les mécanismes de gouvernance de l'IA".