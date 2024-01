De fausses images pornographiques de Taylor Swift provoquent l'indignation générale

La classe politique américaine et les fans de Taylor Swift ont exprimé leur indignation vendredi alors que de fausses images pornographiques mettant en scène la chanteuse, et créées grâce à l'IA générative, ont été largement partagées ces derniers jours sur X (ex-Twitter) et d'autres plateformes. L'une de ces images a ainsi été vue plus de 47 millions de fois sur le réseau social. Selon les médias américains, l'image est restée sur X pendant plus de 17 heures avant d'être supprimée.