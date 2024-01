De fortes inondations ravagent la base militaire américaine des îles Marshall

Une violente tempête s'est abattue le week-end dernier dans l'atoll de Kwajalein, sur l'île Roi-Namur des Marshall, qui abrite des équipements ultra-sophistiqués de l'armée américaine.

Le site militaire des îles Marshall, une chaîne d'îles volcaniques et d'atolls coralliens située à mi-chemin entre Hawaï et l'Australie, sert notamment aux essais de missiles balistiques et aux opérations spatiales.