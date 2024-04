De la corrosion trouvée à l'intérieur de réservoirs d'eau de la centrale de Fukushima

Il n'y aurait, selon l'exploitant, aucun problème avec la solidité des réservoirs, mais certains des plus de mille conteneurs de la centrale ont été installés plus de dix ans en arrière et sont devenus obsolètes au fil du temps. Tepco assure qu'il continuera à inspecter les réservoirs.

La centrale nucléaire de Fukushima a été ravagée en 2011 par un énorme tsunami causé par un tremblement de terre de magnitude 9. Le démantèlement de la centrale est en cours, mais s'étendra encore sur une dizaine d'années.