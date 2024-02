De la Réunion à la Guadeloupe, Marseille expose la création contemporaine ultramarine

Partager:

Au-delà des océans, depuis leurs îles, des artistes racontent le monde et leur monde. Si leurs créations foisonnantes et diverses voyagent aux Caraïbes et dans l'Océan Indien, la distance les privait souvent de visibilité en France, mais Marseille y remédie. Avec "Un champ d'îles", temps fort ultramarin ouvert début février, la deuxième ville de France, port ouvert sur la Méditerranée, accueille jusqu'à début juin des artistes contemporains de La Réunion, de Guadeloupe, Martinique, Guyane ou encore d'Haïti, île indépendante mais dont l'histoire fut intimement liée à la France.

"Dans le domaine des arts visuels, aucun événement important n'existe pour renforcer la présence en France hexagonale de ces artistes en plein essor", souligne Alban Corbier-Labasse, directeur général de la Friche de la Belle-de-Mai. Ce pôle culturel réputé a donc décidé d'accueillir deux grandes expositions et deux festivals -Convergences (du 30 mai au 2 juin), avec concerts et grand dîner, et Hip Hop Society (4 mai), avec ExpéKa, groupe martinico-guadeloupéen qui écrit autour du thème de la négritude-, dans l'espoir que le rendez-vous devienne pérenne chaque année. La première exposition, "Astèr atèrla" (NDLR: "Ici et maintenant" en créole), invite à une rencontre avec les oeuvres d'une trentaine d'artistes de la Réunion, grâce au Fonds régional d'art contemporain (Frac) de cette île de l'océan Indien et à la commissaire Julie Crenn.

"Nous voulions visibiliser les oeuvres d'artistes qui ont des pratiques extraordinaires", explique-t-elle. Sur deux étages, dans des salles baignées de lumière, le visiteur découvrira les peintures-broderies d'Emma di Orio, qui célèbre la nature et la puissance des femmes créoles. Dans ses tableaux sont insérées des broderies traditionnelles de Cilaos, dans les hauts de La Réunion. Ces "hauts", au milieu des sommets, d'où par endroits on ne voit pas la mer, le photographe Morgan Fache y a longtemps vécu et en restitue la ruralité, la poésie et la culture créole dans une grande série.