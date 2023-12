De magasin en magasin à la recherche d'un cadeau de Noël dans une Argentine en crise

"Avant, je faisais mes achats dans une chaîne de magasins de jouets bien connue, mais aujourd'hui, je cherche dans des boutiques de quartier plus petites pour trouver le meilleur prix", explique cette psychologue de 47 ans, qui vit avec son compagnon et ses deux enfants de 8 et 17 ans à Ituizango, dans la grande banlieue de la capitale.

Pour qu'il y ait au moins un cadeau sous le sapin pour chacun de ses enfants, elle a parcouru les rues de sa ville, mais aussi celles des villes voisines de Moron et Castellar.

"Avant, nous en achetions plus. Maintenant, il n'y en a plus qu'un pour chacun d'entre nous, mais heureusement j'ai encore le privilège de pouvoir le faire", souligne celle qui travaille dans un centre éducatif et complète ses revenus avec d'autres activités occasionnelles.

L'Argentine termine l'année avec l'inflation la plus élevée de ces 30 dernières années, à plus de 160% sur un an. Et la dévaluation de 50% du peso annoncée par le président ultralibéral Javier Milei le 12 décembre, deux jours seulement après sa prise de fonctions, a entraîné une nouvelle flambée des prix dans un pays qui compte plus de 40% de pauvres.