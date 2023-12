De nouvelles frappes israéliennes sur la bande de Gaza font "des dizaines" de victimes

Selon le communiqué de l'armée israélienne, deux complexes militaires à hauteur de Beit Lahia, avec "des armes, engins explosifs et équipements militaires", ont été démantelés et une cellule terroriste à Shejaiya a été "éliminée" par des troupes au sol. L'armée affirme également avoir éliminé des "dizaines de terroristes" à Gaza à la suite de frappes aériennes et lors de batailles au sol. Ces informations n'ont toutefois pas pu être vérifiées de manière indépendante.

L'armée indique également que les combats se poursuivent au sud et au centre de la bande de Gaza, notamment dans la ville méridionale de Khan Younes, où l'armée soupçonne la présence de dirigeants du Hamas dans des tunnels.