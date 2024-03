De retour sur Terre: quatre astronautes reviennent de la Station spatiale internationale après 6 mois de mission

Un équipage de quatre astronautes, dont un Russe, a quitté lundi la Station spatiale internationale (ISS) pour revenir aux Etats-Unis après une mission de six mois environ en orbite.

L'équipage avait rejoint l'ISS fin août à bord d'une capsule Dragon de SpaceX pour une mission de routine de la Nasa nommée "Crew-7". La mission dirigée par l'astronaute américaine Jasmin Moghbeli, inclut le Danois Andreas Mogensen, le Japonais Satoshi Furukawa et le cosmonaute russe Konstantin Borissov. Jasmin Moghbeli, dont c'était la première mission dans l'espace, a salué dimanche dans un discours de départ la coopération internationale qui a permis, après la fin de la Guerre froide dans les années 1990, de mettre en place l'ISS. "C'est une preuve de ce qu'il est possible de faire quand on travaille ensemble", a-t-elle dit.