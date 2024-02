De rudes combats à Khan Younès font de nombreux morts

Les attaques intenses menées par Israël dans le sud de la bande de Gaza se poursuivent. Le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a fait état, mardi soir, de "bombardements aériens, terrestres et maritimes intenses de la part d'Israël sur de grandes parties de la bande de Gaza, en particulier à l'intérieur et autour de Khan Younès". Des victimes civiles ont à nouveau été signalées, des habitants déplacés et des infrastructures civiles détruites.