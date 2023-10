Débordement d'un lac dans l'Himalaya: au moins 40 décès selon un nouveau bilan

"Dix-neuf corps ont été retrouvés", a déclaré à l'AFP V.B. Pathak, le plus haut fonctionnaire de l'État du Sikkim. Tandis que Shama Parveen, magistrat de district dans le Bengale occidental voisin, a indiqué à l'AFP que 21 autres corps ont été retrouvés dans son État ces trois derniers jours.

La zone touchée, une région montagneuse et isolée de l'Himalaya, se trouve près de la frontière avec le Népal et la Chine. Le lac Lhonak, qui a débordé, entraînant d'importantes destructions dans une vallée en aval, est situé au pied d'un glacier proche du Kangchenjunga, le troisième plus haut sommet du monde.