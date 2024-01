Début de l'acheminement de l'aide humanitaire pour Gaza via le corridor maritime chypriote

L'aide humanitaire destinée à la population gazaouie a été transportée par bateau mardi depuis Chypre en direction de l'Égypte. Il s'agit de la première livraison d'aide via ce corridor maritime, a indiqué le gouvernement chypriote.

Le bâtiment de soutien britannique de la Royal Fleet Auxiliary (RFA) Lyme Bay a quitté le port de la ville chypriote de Larnaca avec à son bord quelque 90 tonnes de matériel - des couvertures thermiques et des tentes, entre autres -, ainsi que 10 tonnes de médicaments. L'aide humanitaire sera acheminée via le point de passage de Rafah, entre la bande de Gaza et l'Égypte, en coordination avec le Croissant-Rouge égyptien.

Israël a donné son accord "de principe" à Chypre la semaine dernière pour l'ouverture du corridor maritime entre l'île méditerranéenne et la bande de Gaza, territoire palestinien assiégé où les besoins humanitaires sont vitaux. Cet accord n'a été obtenu qu'à la suite d'âpres négociations, l'État hébreu voulant éviter que l'aide humanitaire ou d'autres biens ne parviennent au Hamas, mouvement islamiste palestinien au pouvoir dans la bande de Gaza.