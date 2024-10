Début des cérémonies du 1er anniversaire de l'attaque du 7 octobre

Le secteur est resté en grande partie intact, avec des dizaines de véhicules calcinés et des tentes, sacs de couchage et vêtements dispersés dans les champs.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu s'adressera à la nation, et le président Isaac Herzog participera à une commémoration à Sderot, dans le sud du pays. D'autres rassemblements sont prévus à Tel-Aviv ou encore à Nir Oz, un kibboutz dont une trentaine d'habitants avaient été tués et plus de 70 pris en otage et emmenés à Gaza.

Ailleurs, de Sydney à Berlin, de Buenos Aires à New York, de nombreux rassemblements ou cérémonies marqueront l'anniversaire de cette offensive surprise qui a fait 1.205 morts, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur les chiffres officiels israéliens, incluant les otages morts en captivité.

Dimanche, des dizaines de milliers de personnes ont déjà manifesté à travers le monde, dont à Bruxelles, que ce soit pour rendre hommage aux victimes du 7 octobre ou en soutien aux Palestiniens après un an de guerre sanglante dans la bande de Gaza.