Début des plus grandes manœuvres militaires entre les Philippines et les États-Unis

Les Philippines et les États-Unis ont débuté mardi leurs plus importants exercices militaires conjoints jamais conduits dans le pays d'Asie du Sud-Est, au moment où les alliés de longue date cherchent à contrer l'influence croissante de la Chine dans la région.

Le lancement des manœuvres annuelles Balikatan, mot qui signifie "côte à côte" en philippin, survient après une opération militaire de trois jours achevée lundi par Pékin, qui a simulé des frappes ciblées et un encerclement de l'île autonome et démocratique de Taïwan, que la Chine considère comme une partie de son territoire.

Les ministres philippins de la Défense et des Affaires étrangères doivent ensuite rencontrer leurs homologues américains à Washington.

"Par cet exercice, les forces philippines et américaines renforceront notre interopérabilité, accroîtront nos compétences et compléteront nos capacités grâce à la collaboration, ce qui nous permettra d'être prêts à relever ensemble les défis du monde", a souligné le général de la première unité aérienne des Marines américains, Eric Austin, lors de la cérémonie d'ouverture mardi à Manille.

Quelque 12.200 soldats américains, 5.400 soldats philippins et un peu plus de 100 soldats australiens ont été mobilisés pour participer aux exercices, soit deux fois plus que l'année dernière. Ils dureront deux semaines.

Les exercices permettront d'améliorer "les tactiques, les techniques et les procédures" concernant un large panel d'opérations militaires, a déclaré le colonel Medel Aguilar, porte-parole de l'armée philippine.