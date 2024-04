Début du procès d'un Canadien soupçonné du meurtre de quatre femmes autochtones

Le procès d'un Canadien accusé d'avoir tué quatre femmes autochtones et d'avoir ensuite jeté leurs corps dans une décharge a débuté lundi à Winnipeg (centre).

La première journée de ce procès, prévu pour durer six semaines, devait être principalement consacrée à une audience préliminaire.

Crane rasé, long bouc et petites lunettes rondes, l'accusé ne s'est pas exprimé lundi, mais il a déjà annoncé qu'il plaiderait non coupable.

Seul le corps de Rebecca Contois a été retrouvé et la police estime que deux autres se trouveraient toujours dans une décharge au nord de la ville.

Il est jugé pour les meurtres de Rebecca Contois, 24 ans, Marcedes Myran, 26 ans, Morgan Harris, 39 ans, et d'une femme non identifiée mais baptisée Buffalo Woman, a expliqué la cour.

L'accusé a été arrêté puis inculpé après la découverte il y a deux ans de restes humains dans une poubelle près d'un immeuble d'habitation de Winnipeg, ville comptant la plus grande population autochtone urbaine du Canada.

Selon les chiffres officiels, les femmes autochtones sont six fois plus susceptibles d'être victimes d'un homicide que les femmes non autochtones au Canada.