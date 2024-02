Décès d'Alexeï Navalny: les autorités russes sabotent-elles l'organisation des obsèques?

Certaines entreprises de pompes funèbres ont déclaré qu'elles étaient complètes, tandis que d'autres ont rejeté la demande dès que le nom de M. Navalny a été mentionné. "À un moment donné, on nous a dit que les pompes funèbres n'étaient plus autorisées à travailler avec nous", a ajouté Mme Yarmysh. Selon les autorités, Alexeï Navalny est décédé le 16 février à l'âge de 47 ans. La cause de son décès n'est pas encore connue.

Selon les autorités pénitentiaires, l'opposant du Kremlin a perdu la vie après avoir fait un malaise dans un camp pénitentiaire situé en Sibérie. Le militant y purgeait une peine de 19 ans de prison pour "extrémisme".