Décès d'Alexeï Navalny: les funérailles de l'opposant à Vladimir Poutine auront lieu vendredi

"Partout, on a refusé de nous donner quoi que ce soit. Dans certains endroits, on nous a dit que c'était interdit", a expliqué M. Jdanov dans un communiqué sur Telegram, fustigeant "le Kremlin et (Sergueï) Sobianine", le maire de Moscou et proche de Vladimir Poutine.

Le président russe, qui doit s'exprimer jeudi face à l'Assemblée fédérale pour son discours annuel à la Nation, n'a lui toujours pas réagi à la mort de son principal détracteur, qui avait survécu de justesse en 2020 à un empoisonnement dont il accusait déjà le maître du Kremlin, malgré ses dénégations.

Les circonstances du décès d'Alexeï Navalny le 16 février en prison, qui a ému à travers le monde, restent à ce stade toujours floues. Selon les services pénitentiaires russes, il est mort suite à un soudain malaise "après une promenade".