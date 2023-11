Décès de Rosalynn Carter, ex-Première dame des Etats-Unis

"Rosalynn a été ma partenaire sur un pied d'égalité dans tout ce que j'ai accompli", a déclaré l'ex-président démocrate et prix Nobel de la Paix.

"Elle m'a donné des conseils avisés et m'a toujours encouragé. Tant que Rosalynn a été avec nous, je savais que quelqu'un m'aimait et me soutenait", a ajouté l'ancien président démocrate, âgé de 99 ans et traité en soins palliatifs depuis février.

A la Maison Blanche de 1977 à 1981, pour un seul mandat, Jimmy Carter est l'ex-président américain le plus âgé de l'Histoire.