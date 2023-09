Décès du professeur Swaminathan, généticien indien et père de "la révolution verte"

Selon l'agence de presse PTI, le célèbre généticien et agronome de 98 ans est décédé à Madras, dans l'Etat du Tamil Nadu (sud) dont il était originaire.

Le scientifique a connu une illustre carrière universitaire qui lui a valu 84 doctorats honorifiques. Son travail de sélection de variétés de blé et de riz, avec des rendements améliorés, et de formation des agriculteurs pour les cultiver a contribué à sortir l’Inde de la famine et à devenir un pays exportateur de produits alimentaires.

"À une période très critique de l'histoire de notre pays, son travail révolutionnaire dans l'agriculture a transformé la vie de millions de personnes et assuré la sécurité alimentaire de notre pays", a salué le Premier ministre Narendra Modi sur X (ex-Twitter).

Le professeur Swaminathan a obtenu son doctorat en génétique à l'Université de Cambridge en 1952, mais a refusé une chaire aux États-Unis afin de retourner en Inde, devenue indépendante, et "servir la nation".